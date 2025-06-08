Burak Evci: Eylem gerçekleşmese bile cinayete teşebbüsten yargılanabilirsiniz - Son Dakika
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Burak Evci: Eylem gerçekleşmese bile cinayete teşebbüsten yargılanabilirsiniz

Burak Evci: Eylem gerçekleşmese bile cinayete teşebbüsten yargılanabilirsiniz
08.06.2025 13:20
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Avukat Burak Evci, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Programda sosyal medyada yer alan "kiralık katil" ilanlarına ilişkin önemli hukuki uyarılarda bulunan Evci, bu tür ilanların eyleme dönüşmese bile ciddi ceza yaptırımları doğurabileceğini ve suç ortaklığı kapsamına girebileceğini vurguladı.

Haberler.com ekranlarında konuşan Av. Burak Evci, dijital platformlarda sıkça karşılaşılan ve giderek tehlikeli boyutlara ulaşan "kiralık katil" içerikleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Evci, bu tür girişimlerin Türk Ceza Kanunu'nda nasıl değerlendirildiğini net biçimde anlattı.

"SOSYAL MEDYADA KİRALIK KATİL İLANI VERMEK CİNAYETE TEŞEBBÜS SAYILABİLİR"

Av. Burak Evci, sosyal medya üzerinde "kiralık katil" başlığıyla yapılan paylaşımların yalnızca etik değil, doğrudan hukuki açıdan da suç teşkil ettiğini vurguladı. "Sosyal medyada kiralık katil ilanı verilmesi başlı başına bir suçtur" diyen Evci, eylem gerçekleşmese dahi ağır ceza hükümlerinin devreye girebileceğini ifade etti. "Kişiler 'kiralık katil' ilanı verdiklerinde eylem gerçekleşmese bile cinayete teşebbüsten bahsedilebilir" sözleriyle cezai sürecin kapsamını netleştirdi.

"SUÇ İŞLENİRSE GRUPLARA ÜYELİK DE SORUMLULUK DOĞURUR"

Evci, bu tür ilanların paylaşıldığı gruplara katılmanın da riskli olduğunu belirtti. Her ne kadar gruba üye olmak tek başına suç teşkil etmese de, grup içindeki bir suç eylemine iştirak halinde sorumluluk doğabileceğini kaydetti. "Gruplara üye olmak tek başına suç olmasa da, suç işlendiği takdirde suça ortak olma söz konusu olabilir" açıklamasıyla dijital ortamda kurulan suç ilişkilerine dikkat çekti.

Sosyal Medya, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Medya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burak Evci: Eylem gerçekleşmese bile cinayete teşebbüsten yargılanabilirsiniz - Son Dakika

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