Burdur Ağlasun'da 72 yaşındaki adam ceviz ağacından düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Burdur Ağlasun'da 72 yaşındaki adam ceviz ağacından düşerek yaşamını yitirdi

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Burdur Ağlasun\'da 72 yaşındaki adam ceviz ağacından düşerek yaşamını yitirdi
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Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Sakarca Mahallesi'nde dün ceviz ağacından düşen 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna getirildi; olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde ceviz ağacından düşen 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, dün Ağlasun'a bağlı Sakarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Ramazan Kalyon, silkelemek için çıktığı ceviz ağacından dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Kalyon'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kalyon'un cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Burdur Devlet Hastanesi3. SayfaAğlasunOtopsiGüncelBurdurKazaSon Dakika

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