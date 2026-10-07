Burdur Ağlasun\'da 72 yaşındaki adam ceviz ağacından düşerek yaşamını yitirdi

Burdur'un Ağlasun ilçesinde ceviz ağacından düşen 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, dün Ağlasun'a bağlı Sakarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Ramazan Kalyon, silkelemek için çıktığı ceviz ağacından dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Kalyon'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kalyon'un cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.