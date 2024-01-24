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Burdur-Antalya kara yolunda otomobil kaza yaptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Burdur-Antalya kara yolunda otomobil kaza yaptı, 1 kişi yaralandı

Burdur-Antalya kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun sol şeridi kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Burdur-Antalya kara yolunda otomobil kaza yaptı, 1 kişi yaralandı
24.01.2024 - 14:37,
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Burdur- Antalya kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur- Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnci Eylül Ç. idaresindeki 15 ABB 738 plakalı Land Rover marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle İnci Eylül Ç. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapalı olan sol şerit, otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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