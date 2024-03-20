Burdur-Antalya Karayolunda Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı, 1 Yaralı

Rize'de sokak ortasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Rize'de Mermerdelen Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Tarafların sözlü tartışması kavgaya dönüşürken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.