Burdur-Antalya Karayolunda Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı, 1 Yaralı

Burdur- Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak takla attı, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Burdur-Antalya karayolu Kuzköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bucak'tan Burdur istikametine seyir halinde olan Mustafa Serkan İ. (31) idaresindeki 07 P 4269 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucunda kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarında bulunan araziye devrildi. Kaza sonucu sürücü Mustafa Serkan İ. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan Mustafa Serkan İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR
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