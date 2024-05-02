Burdur-Antalya Karayolunda Kaza: Ticari Araç Refüje Çıkarak Elektrik Direğini Devirdi - Son Dakika
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Burdur-Antalya Karayolunda Kaza: Ticari Araç Refüje Çıkarak Elektrik Direğini Devirdi

Burdur-Antalya Karayolunda Kaza: Ticari Araç Refüje Çıkarak Elektrik Direğini Devirdi

Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak elektrik direğini deviren ticari araç sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

02.05.2024 16:12
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Burdur- Antalya karayolunda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak elektrik direğini deviren ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kaza 13.30 sıralarında Burdur - Antalya karayolu Kurna Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Ramazan D. idaresindeki 27 AOE 100 plakalı Ford marka ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. O sırada olay yerinden geçen sağlık ve polis ekipleri kazaya müdahale etti. Yaralanan sürücü Ramazan D. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur-Antalya Karayolunda Kaza: Ticari Araç Refüje Çıkarak Elektrik Direğini Devirdi - Son Dakika

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