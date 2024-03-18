Burdur'da, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü töreni
BURDUR - 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü Burdur Şehitliği'nde düzenlenen tören ile kutlandı.
Burdur Şehitliği'nde düzenlenen tören, Burdur Valisi Türker Öksüz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Tank Albay Şengezer Şimşek, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar tarafından şehitlik anıtına çelenk sunulması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunduğu programda saygı atışı yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Gazi Himmet Can "Ahmet'im Mehmet'im Kınalı Alim" adlı şiirini okudu.
Burdur Valisi Türker Öksüz Şehitlik Anı Defterini imzalayarak günün anlam ve önemini belirten duygu ve düşüncelerini yazdı.
Katılımcılar tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti dinlendi. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından yapılan duanın ardından Burdur Şehitliğindeki tören sona erdi.
Program, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda anma programı ile devam etti.
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