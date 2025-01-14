Burdur'da 2024'te 2.498 Dosya Üzerinde Çalışıldı

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Burdur Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 2024 yılında 2 bin 498 dosya üzerinde çalışarak birçok başarıya imza attı. Yükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla binlerce etkinlik düzenlendi.

Burdur Denetimli Serbestlik Müdürlüğü (DSM), 2024 yılına ilişkin faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, yıl boyunca denetimli serbestlik kapsamında toplam 2 bin 498 dosya ile ilgilenildi. Yükümlülerin topluma kazandırılmasını amaçlayan iyileştirme faaliyetleri kapsamında 284 grup çalışması gerçekleştirildi, 3 bin 67 bireysel görüşme yapıldı ve 4 bin 689 seminer düzenlendi.

Adalet ormanlarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bin 240 ağaç dikilirken, kamu yararına çalıştırılan 146 yükümlü çeşitli işlerde görev aldı. Elektronik izleme yöntemiyle 16 yükümlünün takibi sağlanırken, sosyal araştırma çalışmaları çerçevesinde hazırlanan 2 rapor adli mercilere sunuldu. - BURDUR