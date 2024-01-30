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Burdur'da 2024 Yılında Yapılacak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yerleri Belli Oldu - Son Dakika
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Burdur'da 2024 Yılında Yapılacak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yerleri Belli Oldu

Burdur'da 2024 yılında yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları ile çağrı ve propaganda araçlarının asılması gereken yerler Valilik tarafından belirlendi. Toplantı yerleri olarak Cumhuriyet Meydanı ve Özgürlük ve Demokrasi Meydanı seçildi. Yürüyüş güzergahları ise farklı senaryolara göre belirlendi. Valilik, çağrı ve propaganda araçlarının asılması gereken yerleri de duyurdu.

Burdur\'da 2024 Yılında Yapılacak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yerleri Belli Oldu
30.01.2024 - 13:31,  Güncelleme: 13:35
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Burdur'da 2024 yılında yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları ile çağrı ve propaganda araçlarının asılması gereken yerler belli oldu.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince Burdur'da 2024 yılında yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları ile çağrı ve propaganda araçlarının asılması gereken yerler Valilik tarafından yayınlandı. 2024 yılında toplantı yerleri Cumhuriyet Meydanı ve Özgürlük ve Demokrasi Meydanı olarak belirlendi.

Yürüyüş güzergahları ise toplantının Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması halinde Çatalpınar kavşağından başlayıp Gazi Caddesi'ni takiben Cumhuriyet Meydanı'nda son bulması veya Burdur Belediye İstasyon Aile Çay Bahçesi'nden başlayıp İstasyon Caddesi'ni takiben Adliye Caddesi ve Namık Kemal Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan itibaren bölünmüş yolun sağ tarafından devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda son bulması olarak belirlendi.

Toplantının Demokrasi ve Özgürlük Meydanı'nda yapılması halinde ise Belediye Konferans ve Sergi Salonu önünden başlayıp, Yunus Emre Caddesi'ni takiben Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda son bulması veya Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, Atatürk Caddesi ve Şeker Caddesi'ni takiben Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda son bulması olarak belirlendi.

Çağrı ve propaganda araçlarının asılması gereken yerleri de belirleyen valilik toplantı gün ve saatleri ile sınırlı kalmak kaydıyla toplantı yeri ile yürüyüş güzergahlarındaki yerlere bu araçların asılabileceğini bildirdi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da 2024 Yılında Yapılacak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yerleri Belli Oldu - Son Dakika


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