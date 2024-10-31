Burdur\'da 64 Yaşında Adamın Ölümü

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Burdur'da 2 gündür haber alınamayan şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, dün gece Burdur merkez Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Yusuf Ocak'a (64) ulaşamayan ev sahibi eve geldi. Kapının kilitli olduğunu gören ev sahibi, şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren polis ekipleri, Yusuf Ocak'ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ocak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından ev ve çevresinde inceleme yapılırken, eve gelen adli tabip olayı normal ölüm olarak değerlendirdi. Ocak'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yusuf Ocak'ın yakın zamanda beyin ameliyatı olduğu öğrenildi. - BURDUR