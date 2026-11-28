Burdur'da 72 yaşındaki adamın cansız bedeni 1 ay önce taşındığı evde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un İnönü Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki adamın cansız bedeni, yaklaşık 1 ay önce taşındığı evde bulundu. Yakınlarının bir süredir haber alamaması üzerine gidilen adreste herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, cenaze incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Burdur'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı 72 yaşındaki adam, yaklaşık 1 ay önce taşındığı evinde ölü olarak bulundu.
Olay, saat 11.00 sıralarında İnönü Mahallesi Yeni Hamam Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce söz konusu eve taşınan 72 yaşındaki Ali Adlım'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek üzere eve geldi. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ali Adlım'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin incelemelerinde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, Adlım'ın cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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