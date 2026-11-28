Burdur'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı 72 yaşındaki adam, yaklaşık 1 ay önce taşındığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında İnönü Mahallesi Yeni Hamam Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce söz konusu eve taşınan 72 yaşındaki Ali Adlım'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek üzere eve geldi. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ali Adlım'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin incelemelerinde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, Adlım'ın cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.