Burdur\'da Alacak-verecek Kavgası Cinayetle Bitti

Burdur'da alacak-verecek kavgasında baba ve oğlunu silahla vurarak öldürmekten yargılanan sanık, "tasarlayarak kastan öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa tahrik ve takdir indirimi ise uygulanmadı.

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Metin Kızıllı, maktul Ramazan Tin'in eşi müşteki Ayten Tin, taraf avukatları ve yakınları hazır bulundu. Duruşmada iddia makamı, verdiği mütalaada sanık Metin Kızıllı'nın 2 kez tasarlayarak kasten öldürme suçundan yargılanmasını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

Duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan tanıkların dinlenmesinin ardından müşteki Ayten Tin, sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı ise, sanık Metin Kızıllı hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep ederek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Metin Kızıllı'nın avukatı, müvekkilinin eyleminin tasarlayarak öldürme kapsamında olmadığını, olayın alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleştiğini, bu yüzden haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini savundu.

"Öldürme kastım yoktu"

Sanık Metin Kızıllı, mahkemedeki savunmasında, "Ben 20 sene önce yaralama olayına karıştığım için 3 yıl cezaevinde kaldım. O günden beridir bir tek kavga olayına dahi karışmadım. Hayatımı çocuklarımın eğitimine adadım. Böyle bir olaya karışıp sizin karşınıza geleceğimi düşünmezdim bile. Alacak olduğum parayı defalarca istediğim halde vermediler. Beni tehdit etmeye başladılar. Ben de altta kalmamak için tehdit ettim ama sadece sözlü olarak. Ben paramın peşindeydim. Olayda azmettirme falan yok. Olay günü de öldürmek amacıyla gitmedim. Arabadan korkutmak için tüfekle indim. Korkmazlarsa başlarının üzerinden havaya ateş edecektim. Ne bir öldürme kastım vardı ne de tasarlama. Ben aile babasıyım. Kötü bir insan değilim. Takdir mahkemenindir" dedi.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanık Metin Kızıllı'yı Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'i kasten öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırırken, Kızıllı hakkında tahrik ve takdir indirimi uygulanmamasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde 3 Eylül tarihinde Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin (32), aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Metin Kızıllı (42) tarafından iş yerlerinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Ramazan Tin olay yerinde, oğlu Muharrem Tin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İşlediği cinayetin ardından Korkuteli'ne geri kaçmak isterken Tefenni ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından kasten adam öldürme suçundan Gölhisar Adliyesi'ne sevk edilen Kızıllı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Saldırıda hayatını kaybeden baba ile oğlu ise, memleketleri Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Ayaz Mahallesi'nde toprağa verilmişti. Cinayet anı bir evin güvenlik kamerasına anbean yansırken, görüntülerde elindeki av tüfeği ile gelen Metin Kızıllı'nın araçlarının arkasında konuşan Muharrem Tin ve Ramazan Tin'e ateş ederek bölgeden koşarak uzaklaştığı görülmüştü.

"30 bin TL alacağımı almak için gitmiştim"

Savcılıktaki ifadesinde cinayeti araba takası sonrası kalan 30 bin TL borç için işlediğini söyleyen Metin Kızıllı, "Olaydan yaklaşık 6 ay önce eşimin üzerine kayıtlı otomobili satmak için Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin ile 215 bin liraya anlaştık. İlk başta 160 bin TL ödediler. Kalan 45 bin TL'yi istediğimde bahaneyle ödemeyi geciktirdiler. Zor durumda olduğumu söyleyip, çocuklarımın kuru ekmek yediği fotoğrafı attım. Bunun üzerine 5 bin TL gönderdiler. 10 gün sonra başka ödeme yapılmayınca 'Benim tanıdığım bazı kişiler var. Bunlar sokak çocuklarına sigara aldırarak aracına molotof atar, dükkanını yaktırırlar' şeklinde mesaj attım. Bunun üzerine 5 bin TL daha gönderdiler. Olaydan 15 gün önce Ramazan'a 'Ağabey her şeyden vazgeçtim, zaten kendimi öldüreceğim, neden yalnız gideyim' şeklinde mesaj attım. Bunun üzerine 5 bin TL daha gönderip kalanını ağustos ayında ödeyeceğini söyledi. Ramazan Tin, '30 bin lirayı ağustos ayının sonuna kadar ödemezsem dükkanda vereyim paranı' dedi ama 2 Eylül'e kadar ödemedi. 3 Eylül'de çocuklarımın okul üniforması parasını ayarlayamadığım için eşimle sözlü tartışma yaşadım ve eşime 'Bugün parayı ayarlamaya çalışacağım' dedim. Babamdan borç para istedim, ama o da 'Param yok' dedi. Bunun üzerine yaşadığım maddi sıkıntı sonrası alacağımı istemek için Ramazan Tin'in iş yerine gittim. İş yerinin yakınında aracımı park edip tenhalaşmasını bekledim. İş yeri tenhalaştığında arabadan tüfeği alarak indim. Tüfeği alma sebebim Ramazan ve oğlunu öldürmek değildi. Havaya ateş edip onları korkutabileceğimi düşündüm. İş yerine doğru yürüdüğüm sırada Ramazan ve oğluyla karşı karşıya geldim. Ramazan sağına dönerek elini beline doğru götürdü. Bunu görünce bana zarar verebileceğini düşündüm. Ramazan'ın kafasını hedef alarak ateş ettim. Amacım öldürmek değildi. Kafasının yanından mermilerin geçip o korkuyu yaşamasını istedim ancak mermi Ramazan'ın kafasına isabet etti. O an şoktaydım. Aracın diğer tarafına yönelip Muharrem'e ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra arabama binip Korkuteli'ne doğru yola çıktım. Ailem ile helalleşip polise teslim olacaktım" demişti.

Baba ve oğlunu öldüren Metin Kızıllı hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. - BURDUR