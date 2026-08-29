Burdur\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde yaklaşık 7 dönümlük tarım arazisinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Bucak ilçesine bağlı Susuz köyü Kilez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım arazisinde bulunan anızlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 7 dönümlük alandaki anızların yanarak küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.