Burdur\'da Aranan 39 Şahıs Yakalandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda çeşitli 39 aranan şahıs yakalandı .

Asayiş ve güvenlik uygulamaları çerçevesinde toplam 16 bin 588 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Gerçekleştirilen denetim ve aramalarda 2 adet tabanca, 8 adet yivsiz av tüfeği ile 6 adet kesici ve delici alet (bıçak, çakı vb.) ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak 4 şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. İl genelinde yürütülen denetim faaliyetlerinde 50 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 2 iş yeri hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere ilgili kurumlara bildirimde bulunuldu.

Kişilere karşı işlenen suçların büyük bölümü aydınlatıldı

Kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında toplam 152 olay meydana geldi. Bu olayların 149'u kısa sürede aydınlatılırken, olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 184 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mal varlığına karşı suçlarla ilgili çalışmalar sürüyor

Hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma gibi mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde ise 33 olaydan 19'u aydınlatıldı. Bu olaylarla ilgili 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik operasyonlar sonuç verdi

Farklı suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplam 39 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 19'unun hapis cezası, 20'sinin ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi. Şahıslar, gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURDUR