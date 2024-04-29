Burdur'da ATV Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da ATV Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Burdur\'da ATV Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Burdur'un Yeşilova ilçesinde kullanılan ATV motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adam, bir gün sonra beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.04.2024 13:37
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde kullandığı atv motosiklet ile yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 13.25 sıralarında Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Güney köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köy içerisinden anayola çıkıp karşı şeride geçmek isteyen İsmet Arık (77) idaresindeki ATV motosiklete Yeşilova istikametinden Denizli istikametine gitmekte olan Ş.M.B. (23) idaresindeki plakası öğrenilemeyen Fiat marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İsmet Arık ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Arık ambulans il Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İsmet Arık bugün beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da ATV Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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