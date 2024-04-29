Burdur\'da ATV Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde kullandığı atv motosiklet ile yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 13.25 sıralarında Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Güney köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köy içerisinden anayola çıkıp karşı şeride geçmek isteyen İsmet Arık (77) idaresindeki ATV motosiklete Yeşilova istikametinden Denizli istikametine gitmekte olan Ş.M.B. (23) idaresindeki plakası öğrenilemeyen Fiat marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İsmet Arık ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Arık ambulans il Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İsmet Arık bugün beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR