Burdur'da Bıçaklama Olayı: Şüpheli Antalya'da Yakalandı - Son Dakika
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Burdur'da Bıçaklama Olayı: Şüpheli Antalya'da Yakalandı

Burdur'da iş arkadaşını bıçaklayarak kaçan şüpheli Sinan D., Antalya'da yakalanarak tutuklandı.

04.05.2025 21:44
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Burdur'da iş arkadaşını bıçaklayan şüpheli Antalya'da yakalandı

BURDUR - Burdur'un Tefenni ilçesinde alkollü eğlence mekanında birlikte çalıştığı genç kızı, gittikleri restoranda aralarında çıkan tartışma sonrası 7 yerinden bıçaklayarak kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından Antalya'da saklandığı evde yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında Tefenni ilçesinde bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçedeki alkollü bir eğlence mekanına çalışan Sinan D. ve Deniz A. adlı genç kız arasında birlikte yemek yemeğe gittikleri bir restoranda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Sinan D., Deniz A.'yı 7 yerinden bıçaklayarak olay yerinden aracına binip kaçtı.

Restorandakilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, önce Tefenni Devlet Hastanesi'ne buradan da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ambulansın peşine takıldı

Deniz A.'nın ambulansla Burdur'a Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini öğrenen Sinan D.'nin aracıyla ambulansın peşine takıldığı ve takip ettiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, il merkezi girişinde yolu tutarak önlem alırken jandarma ekipleri ise ambulansın arkasından hastaneye kadar ambulansa eskortluk yaptı. Ambulans hastaneye giriş yapınca ekipler normale dönerken hastanede güvenlik önlemleri arttırıldı.

Firari şüpheli Antalya'da yakalandı

Olayla ilgili savcılık talimatıyla harekete geçen Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın şüpheli Sinan D.'nin Antalya'nın Kepez ilçesinde olduğunu tespit etti. Sinan D., 3 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınarak Burdur'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tefenni Adliyesi'ne sevk edilen Sinan D. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sinan D.'nin 20 farklı suçtan dosyası olduğu öğrenildi.

Tedavisi tamamlanan Deniz A.'nın ise taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Bıçaklama Olayı: Şüpheli Antalya'da Yakalandı - Son Dakika

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