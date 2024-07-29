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Burdur'da bir evin müştemilatında çıkan yangın, eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Emek Mahallesi Çay Sokak'ta bulunan bir evin müştemilatında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mest Ö.'ye at evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, müştemilat kullanılamaz hale geldi. - BURDUR