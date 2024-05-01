Burdur'da çıkan yangında ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Burdur'da çıkan yangında ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi

Burdur'da öğle saatlerinde çıkan yangında bir evde çıkan yangın sonucunda ev ve garajda bulunan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

01.05.2024 20:16  Güncelleme: 20:17
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Burdur'da çıkan yangında ev ve otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

BURDUR - Burdur'da öğle saatlerinde bir evde çıkan yangında ev ve garajda bulunan lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Burdur merkez Kışla mahallesi 31. Sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kezban T.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken yangın nedeniyle ev, müştemilat ve yan evin garajında bulunan Ali Osman Göl 'e ait lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da çıkan yangında ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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