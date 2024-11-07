Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Burdur'da 5.7 şiddetinde depreme yönelik tatbikatta 131 personel hız ve başarıyla görev aldı.

07.11.2024 17:12
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Burdur'da 5.7 şiddetindeki deprem tatbikatında gerçeği aratmayan görüntüler

Burdur'da gerçeği aratmayan deprem senaryosu tatbikatı gerçekleştirildi

23 Afet Çalışma grubundan 131 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta hız ve başarı ön plana çıktı

Birçoğu 6 Şubat depreminde görev almış personellerin tecrübesi dikkat çekti

BURDUR - Burdur'da 23 afet çalışma grubundan 131 personelin katıldığı 5.7 şiddetinde gerçekleşmiş deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikata katılan birçok personelin 6 Şubat depreminde aktif görev alarak yaşadıkları tecrübe nedeniyle tatbikatta kurtarma çalışmalarının hızla ve başarıyla sonuçlandığı görüldü. Tatbikat sonunda konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan; "Depremlerde yara almadan önce gerekli önlemleri almamız gerekiyor" dedi.

Burdur'da Valilik ve AFAD koordinesinde 17 kurum, 23 afet çalışma grubu ve 131 personelin katılımıyla TAMP-Burdur Saha uzantılı Deprem Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği merkez üssü Yeni Mahalle olan 5.7 şiddetinde 10 saniye süren bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında Yeni Mahalle'de bir konutun tamamen yıkıldığı ve enkaz altında 5 kişinin kaldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, arama kurtarma, UMKE, sağlık ve KBRN ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı. Çalışmalar sonrasında enkazdan çıkarılan yaralılar UMKE ekiplerine teslim edilerek ambulansa taşınırken enkaz altından çıkarılan 2 cenazede cenaze aracına konuldu. Enkaz bölgesinde çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Depremde kimyasal sızıntıya maruz kalan bir vatandaş ise AFAD KBRN ekipleri tarafından destinasyon işlemi yapılarak ambulansa teslim edildi. Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan yakınlarından haber alamayan ve enkaz alanına girmek isteyen yaralıların yakınlarını çevik kuvvet ekipleri uzaklaştırdı. Yaklaşık yarım saat süren tatbikat başarıyla son buldu.

Depremlerde yara almadan önce önlemleri almamız gerekiyor

Tatbikat sonrasında konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan tatbikatta görevli olan tüm personelleri tebrik ederken depremde yara almadan önce tüm vatandaşların gerekli önlemleri almaları gerektiğini söylediği konuşmasında; "Bugün 23 çalışma grubu çerçevesinde kurumlarımızın katılımıyla 131 personelimizle 17 kurumumuzun da aktif sahada rol almasıyla, 40 araçla bir tatbikat yaptık. Olabilecek bir afet anında bir hareket kabiliyeti geliştirmek, arkadaşlarımızı müteyakkız kılmak, bildiklerimizi aslında hepimizin teorik anlamda sahip olduklarımızı sahaya dökmek noktasında bir çalışma yapmış olduk. Bu tabi ki bizim yapacağımız çalışmaların bir etabı ama bunun dışında bugün burada yapılan tatbikatın AFAD Başkanlığı'nda da yine bu simülasyonun, bu çalışmanın aktarılması noktasında da alt çalışma gruplarımızın da var olduğunu ifade etmek isteriz. Özellikle hepimizin bu anlamda mutlaka temel düzeyde bir afete karşı nasıl hazırlıklı olabiliriz noktasında bir vatandaşlık bilinciyle bir birey olarak nasıl hareket etmemiz gerektiğini öncelikle kişisel anlamda bilmememiz sonrasında bir sosyal sorumluluğun parçası olarak hepimiz ne yapmamız gerektiği noktasında kanunlarla ve bu anlamda planlarla özellikle Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hepimize verilen görevler çerçevesinde bilmemiz gerekiyor. Bugün bir saha tatbikatı yaptık. Burada deprem senaryosu üzerinden yürüdük ama bu tatbikatlar farklı boyutlarda önümüzdeki günlerde devam edecek. Biz afetler yaşanmasın diyoruz ama amaç yara almamak diyoruz. Dolayısıyla yara olmadan önce, yaralarımızı sarmaya gerek kalmadan önce gerekli tedbirleri almalarını istiyoruz. O yüzden bütün şehrimizi, bütün bireyleri, kurum sahiplerini, site yöneticilerini, mahalle muhtarlarını bu anlamda sorumluluğun içerinde olan bütün paydaşları da bu çalışmalar içerisinde görmek istediğimizi ifade ediyoruz. Özellikle ilimizde bütün ilçelerimizle birlikte afet gönüllüsü sayısını artırmak istiyoruz. O yüzden her vatandaşımızı, her çalışanımızı bütün kamu çalışanlarımızı bu anlamda zaten bunun bir parçası olması noktasında zorunlu tuttuk ama bunun ötesine geçip bir adım öteye bu sivil toplum yapılandırmalarını şeklinde de cereyan edebilir, dernekleşmeler olabilir, sivil toplum gücünden yararlanabiliriz. Şehrimizde her vatandaşımızı, sizlerin vesilesiyle bu farkındalığı paylaşmaya ve taşımaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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