Burdur'da Mart Ayında Dikkatsiz Sürücülerin Neden Olduğu Kazaların Görüntüleri Yayınlandı - Son Dakika
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Burdur'da Mart Ayında Dikkatsiz Sürücülerin Neden Olduğu Kazaların Görüntüleri Yayınlandı

Burdur\'da Mart Ayında Dikkatsiz Sürücülerin Neden Olduğu Kazaların Görüntüleri Yayınlandı

Burdur'da meydana gelen trafik kazalarına ait KGYS görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Kazaların nedeni sürücü dikkatsizliği olarak belirlendi. Görüntülerdeki son kaza ise motosikletli bir sürücünün park halindeki otomobile çarpması sonucu ağır yaralanmasıyla sonuçlandı.

05.05.2024 15:43
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Burdur'da mart ayında dikkatsiz sürücülerin neden olduğu kazalara ait KGYS görüntüleri yayınlandı. Kazaların birinde, park halindeyken arkasını kontrol etmeden yola fırlayan sürücünün kullandığı otomobile çarpıp, refüj taşına vuran motosikletli ağır yaralandı.

Burdur'da geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen ve KGYS kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla yayınlanan görüntülerde, 4 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

Görüntülerdeki birinci kaza, Necati Bey Mahallesi Manastır kavşağında meydana geldi. Kavşak içerisinde bekleyen otomobilin, Tugay istikametinden Antalya kavşağı istikametine doğru sağ şeritte seyir halinde olan otomobili beklemeyip, bir anda sağ şeride atlaması sonucu, iki otomobil birbirine çarptı.

Görüntülerdeki ikinci kaza yine Manastır kavşağında meydana geldi. Şehir içinden kavşağa kontrolsüz giren otomobile; Antalya kavşağı istikametinden gelip Tugay istikametine doğru seyir halinde olan başka bir otomobilin çarpması sonucu, iki otomobilin de sürücüsü kazayı hafif şekilde yaralı olarak atlatıyor.

Üçüncü kaza ise Bülent Ecevit Bulvarı Vali Konağı kavşağında oluyor. Nene Hatun Caddesi üzerinden kontrolsüz bir şekilde kavşağa çıkan minibüse, Tugay kavşağından Fethiye istikametine seyir halindeki otomobilin yandan çarpması sonucu, iki otomobilde de maddi hasar meydana geliyor.

Otomobile çarptıktan sonra refüj taşına vuran motosikletli ağır yaralanıyor

Görüntülerdeki son kaza ise Özgür Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geliyor. Arkadaşına ait 15 ACK 022 plakalı motosiklet ile cadde üzerinde süratle ilerleyen E.E. (22), yol kenarında park halindeyken yola çıkmak üzere hamle yapan E.D. idaresindeki 15 ER 060 plakalı Honda marka otomobile sol kapı kısmından çarpıp yola savrulduktan sonra, motosikletten düşüp refüje vuruyor. Kaskı olmayan E.E., kafasını yere çarptığı için ağır yaralanıyor. Savrulan motosiklet ise karşı şeride geçip, park halindeki 15 LK 808 plakalı Kia marka otomobile çarparak duruyor. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü E.E.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, E.E.'ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, motosiklet ruhsat sahibine ise ehliyetsiz birine araç vermekten, toplamda 25 bin 954 TL para cezası uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Mart Ayında Dikkatsiz Sürücülerin Neden Olduğu Kazaların Görüntüleri Yayınlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Mart Ayında Dikkatsiz Sürücülerin Neden Olduğu Kazaların Görüntüleri Yayınlandı - Son Dakika
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