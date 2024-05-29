Burdur'da Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Hastanın Cenazesi Kozluca Köyünde Defnedildi - Son Dakika
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Burdur'da Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Hastanın Cenazesi Kozluca Köyünde Defnedildi

Burdur\'da Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Hastanın Cenazesi Kozluca Köyünde Defnedildi

Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Saniye Aksöz'ün cenazesi Kozluca köyünde toprağa verildi. Olay sonrası yapılan otopsinin ardından cenaze, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

29.05.2024 18:43  Güncelleme: 18:48
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Burdur'da 25 Mayıs günü diyaliz tedavisinin ardından fenalaşınca hastaneye dönen, sonrasında Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve burada hayatını kaybeden hastalardan Saniye Aksöz (87) memleketi Burdur'un Kozluca köyünde toprağa verildi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü. Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak'ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etti. Sevk edilen 33 hastanın 14'ü ise entübe edilmişti.

Olay sonrası entübe edilerek ambulans ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alınan ve entübe halde tedavisi devam eden 4 hastadan biri olan 87 yaşındaki Saniye Aksöz, olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Antalya'da Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aksöz'ün cenazesi otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Memleketi Burdur'un merkeze bağlı Kozluca evinin önüne getirilen Saniye Aksöz'ün cenazesi burada helallik alınmasının ardından köy meydanında İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kozluca köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kozluca köyündeki cenaze törenine; Burdur Valisi Türker Öksüz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Baro Başkanı Ramazan Gedik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, protokol üyeleri ve yakınları katıldı.

Öte yandan, vefat eden Saniye Aksöz'ün Kozluca eski belediye başkanı Şevket Aksöz, Burdur Güçbirliği sahibi Hasan Hüseyin Aksöz ve eski CHP İl Başkanı Kazım Aksöz'ün anneleri olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Hastanın Cenazesi Kozluca Köyünde Defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Hastanın Cenazesi Kozluca Köyünde Defnedildi - Son Dakika
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