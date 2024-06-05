Burdur'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Burdur'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bitlis'te dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen şahısların kaldığı eve düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çok sayıda altın ve döviz ele geçirildi.

05.06.2024 12:24
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bitlis'te dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen şahısların kaldığı eve düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çok sayıda altın ve döviz ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen dolandırıcılık olayı ile ilgili Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonrasında olayın şüphelileri M.A. (50), M.Ö.A. (29) ve D.A.'nın (21) Burdur merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ikamet ettikleri tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada şahısların suçtan elde ettikleri değerlendirilen; 3 adet tam altın, 14 adet yarım altın, 29 adet çeyrek altın, 4 adet ata altını, 5 adet gram altın, 20 adet altın yüzük, 2 adet altın zincir, 5 adet altın kolye, 8 adet altın bileklik, 15 bin TL nakit para, bin 710 euro, 669 dolar, 665 pound, 230 riyal ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıs Bitlis Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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