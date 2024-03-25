Burdur'da ihbar üzerine durdurulan iki çekicide uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 Mart'ta Bucak ilçesinde birlikte hareket ettiği tespit edilerek durdurulan iki ayrı çekicide yapılan aramada 55,76 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Çekicilerde bulunan L.Y., H.H.Ö., A.Ç. ve İ.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Aynı gün "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR
Son Dakika › 3.Sayfa › Burdur'da Durdurulan Çekicilerde Uyuşturucu Bulundu, 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Adana'da bir kişi, karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Serhan Y., karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından önce darp edilip daha sonra bıçaklandı. Saldırıda Yıldırım, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis ekipleri, olaya karışan eski eş Mahsuni K., kardeşi İbrahim K. ve Bilal K.'yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.
İzmir'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen bir binanın 6. katındaki dairenin balkonundan kopan sıva parçaları, kaldırımda yürüyen yaşlı adamın üzerine düştü. Başından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?