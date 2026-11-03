Burdur\'da ekimde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, silah ele geçirildi

Burdur'da ekim ayında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur, Bucak ve Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) kapsamında ekim ayı boyunca silah kaçakçılığı, alkollü içki kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 adet 7,65 milimetre, 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü, 30 adet 7,65 milimetre ve 4 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 1 ruhsatsız av tüfeği, 16 av tüfeği fişeği, 1 kılıç, 2 kama, 2 bıçak ve 15 litre kaçak içki bulundu.