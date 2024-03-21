Burdur'da El Freni Tutmayan Araç Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da El Freni Tutmayan Araç Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Burdur\'da El Freni Tutmayan Araç Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, aracını yokuşta geri kaymaması için tekerin arkasına taş koymak isteyen genç, el freninin tutmaması sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle genç çıkarıldı ancak sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

21.03.2024 13:43  Güncelleme: 13:47
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Burdur'da yokuşta geri kaymaması için tekerin arkasına taş koymak isterken el freninin tutmaması sonucu kayan aracın altında kalan talihsiz genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Burdur'un Çeltikçi ilçesi Güvenli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuşta 15 RA 762 plakalı arabasını park ettikten sonra el frenini çekip aracı kaymasın diye arka tekerin altına taş koymak için otomobilin arkasına geçen Harun Sancı (26), aracın arkasındayken el freninin tutmaması nedeniyle geri doğru kayan otomobilin altında kalarak sıkıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda otomobil altından çıkarılan Sancı'nın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında Harun Sancı'nın cenazesi morga kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Çeltikçi, Burdur, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da El Freni Tutmayan Araç Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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