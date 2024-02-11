Burdur'da elektrikli battaniyeden çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Burdur'da elektrikli battaniyeden çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Burdur\'da elektrikli battaniyeden çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Burdur'un Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katında, yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde unutulan elektrikli battaniye yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı müdahaleyle yangını söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirtildi.

11.02.2024 17:18
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Burdur'da yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde elektrikli battaniyeden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi Fakir Baykurt Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde prizde unutulan elektrikli battaniyenin tutuşmasıyla yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürülürken, yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da elektrikli battaniyeden çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika


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