Burdur'da Feci Kaza: Yeni Eşini Kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da Feci Kaza: Yeni Eşini Kaybetti

Burdur\'da Feci Kaza: Yeni Eşini Kaybetti
05.08.2025 11:18
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Burdur'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 aylık eşini kaybeden sürücü yaralandı.

Burdur'da sabah saatlerinde kavşağa hızlı giren kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu kamyonet ve motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklet sürücüsünün yolcu koltuğunda bulunan 2 aylık eşi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 07.00 sıralarında Burdur Merkez Özgür Mahallesi Oto tamirciler 1. Sokak ile Oto tamirciler 5. Sokak kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Oto tamirciler 1. Sokak üzerinden kavşağa kontrolsüz ve hızlı bir şekilde giren Halimcan G.(31) idaresindeki 20 AIG 917 plakalı Toyota marka kamyonet ile Oto tamirciler 5. Sokak'tan kavşağa kontrolsüz giren Hüseyin Öz (41) idaresindeki 15 AD 176 plakalı Peugeot marka motosiklet çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Halimcan G. ve motosiklet sürücüsü Hüseyin Öz yaralanırken motosikletin arkasında yolcu olarak oturan eşi İlknur Öz (34) kaldırıma ve park halindeki minibüse çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İlknur Öz'ün hayatını kaybettiğini belirlerken eşi Hüseyin Öz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden İlknur Öz'ün cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kamyonet sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına an be an yansırken görüntülerde kamyonet ve motosikletin kavşağa kontrolsüz bir şekilde girdiği, çarpışmanın etkisiyle motosiklettekilerin savrulduğu, kamyonetin ise zorla durduğu görülüyor.

2 ay önce evlenmişler

Kazada hayatını kaybeden İlknur Öz ve yaralanan Hüseyin Öz'ün henüz 2 ay önce evlendikleri öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Motosiklet, burdur, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Feci Kaza: Yeni Eşini Kaybetti - Son Dakika

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