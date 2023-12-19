Burdur\'da Genç Karın Bölgesine Bıçak Saplandı

Burdur'da 18 yaşındaki genç evde yemek yaptığı esnada karın bölgesine bıçak saplanması sonucu yaralandı.

Olay Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 23055 Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bıçakla yaralama ihbarı üzerinde 23055 sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede karın bölgesinden bıçaklanan yaralı şahsın tedavisinin tamamlanmasının ardından polis tarafından alınan ilk ifadesinde evde yemek yaparken yanlışlıkla bıçağın karnına saplandığını beyan eden yabancı uyruklu Kamran A. (18) müşahede altına alınırken polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR