Burdur'da İnsan Ticareti Operasyonu

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen "insan ticareti" operasyonun gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklanırken 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 3 kişi ise ifade alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince insan ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, Özbekistan uyruklu kadınların evlendirme ve iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirildiği, ardından para karşılığı Türk vatandaşlarıyla zorla evlendirildikleri tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Burdur merkez ve Karamanlı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda H.Ş., F.A., N.Ü., H.B., M.B. ve E.B. isimli toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden H.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken ifadeleri alınan 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi 3 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kimliği tespit edilen A.C. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

İnsan ticaretinin mağduru olduğu belirlenen 3 Özbekistan uyruklu kadın, rehabilitasyon ve psikolojik destek sağlanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sığınma Evi'ne yerleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURDUR