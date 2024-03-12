Burdur\'da Jandarma Operasyonu: 7 Firari Yakalandı

Burdur'da Taş Ocağında Kaza: Kamyon Şoförü Hayatını Kaybetti

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan bir taş ocağında çalışan kamyon şoförü, üzerine düşen mermer bloğu sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şoför, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.