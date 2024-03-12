Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 firari yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-10 Mart tarihleri arasında meydana gelen 21 asayiş olayında 26 şüpheli tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 32 bin 520 şahıs sorgulamasından 94 aranan şahıs, 14 bin 489 araç sorgulamasından 3 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan uygulamalarda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 firari şahıs yakalanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR
Son Dakika › 3.Sayfa › Burdur'da Jandarma Operasyonu: 7 Firari Yakalandı - Son Dakika
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen yangında, dik ve dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Yangın dolabı ve hidrant kullanarak müdahale eden ekipler, yangını güçlükle söndürdü. Yangın sonucunda 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan bir taş ocağında çalışan kamyon şoförü, üzerine düşen mermer bloğu sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şoför, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bakan Yerlikaya, İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik MASAK ile koordineli ve eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-24' operasyonlarında 139 şüpheli yakalandığını açıkladı.
İzmir'de, hayali mizansen ile vatandaşları kandırarak ve kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp 83 kişiyi toplamda 4 milyon 150 bin TL dolandıran 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle tedavi gören 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi. Bahçesaray Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran hasta için ileri tetkik ve tedavi kararı alındı. Bölgenin ulaşım sorunu nedeniyle ambulans helikopter talep edildi ve hasta, hastane yakınına inen helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Silivri'de yaşanan komşular arasındaki köpek besleme kavgası cinayetle sonuçlandı. İlhan Kalamaz, mahkemelik olduğu komşusu E.Ö. tarafından aracının içinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Katil zanlısı kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Soruşturma ise savcı tarafından başlatıldı.
Gaziantep'te iddiaya göre eski site yöneticisi olduğu iddia edilen kişiler tarafından yeni site yöneticisi Gülşen Hasgül'e bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Hasgül ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Maltepe'de bir evden 1 milyon TL değerinde ziynet eşyaları, pasaportlar ve otomobilin yedek anahtarının olduğu otel tipi kasa çalındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların kimliğini tespit ederek şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir kuyumcuya giren 3 kadın, altın almak bahanesiyle iş yerinde hırsızlık yapmaya çalıştı. Bir şüpheli, kuyumcunun sahibini oyalarken diğer 2 kişi vitrindeki kolye ucu dolu tablayı çaldı. Hırsızlık sonrası fark edilen durum polise bildirildi ve zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Güvenlik kamerası ise bir şüphelinin çaldığı tablayı elbisesinin altına gizlediği anları kaydetti.
İstanbul'da Münevver Karabulut cinayeti sanığı Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Savcılıkça Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na yazı yazılarak Cem Garipoğlu'nun klasik otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere dair fotoğraf ve video kayıtlarının hazırlanması ve taraflarına gönderilmesi talep edildi. Ayrıca, dava dosyasına bilirkişi atanarak bilirkişi raporu hazırlanacağı da belirtildi.
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