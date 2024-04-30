Burdur'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı

Burdur\'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı

Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Şeref V. ve Aytekin K. yönetimindeki otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Zeynep A. ve Mehmet A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tefenni Devlet Hastanesi'ne ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumu ciddiyetini korurken, yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.04.2024 23:40
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Burdur'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur'un Tefenni ilçesi Seydiler Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeref V. (46) idaresinde olan 20 ADS 256 plakalı otomobil ile Aytekin K. (53) idaresindeki 15 FF 774 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte 15 FF 774 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep A. (27) ve Mehmet A. (8) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tefenni Devlet Hastanesi'ne ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, durumu öğrenen yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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