Direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

05.03.2026 18:08  Güncelleme: 18:09
Burdur'un Karamanlı ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren kamyonet sürücüsü, kontrolü kaybeden kamyonetin iki araca ve PTT şubesine çarpmasına sebep oldu. Olayda sürücü hayatını kaybetti.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde seyir halindeki kamyonetin sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan kamyonet 2 araca ve PTT şubesine çarparken, kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Karamanlı ilçesinde Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyonetle seyir halindeyken sürücü Nuri Pastav fenalaştı. Kontrolden çıkan kamyonet, ilk olarak park halindeki 15 KB 888 plakalı Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu'na ait makam aracına ardından park halindeki 15 KA 257 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan kamyonet daha sonrasında Karamanlı PTT Şubesine çarparak durabildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen kamyonet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

