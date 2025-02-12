Burdur'da Kardeş Cinayeti Davasında İlk Duruşma - Son Dakika
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Burdur'da Kardeş Cinayeti Davasında İlk Duruşma

Burdur\'da Kardeş Cinayeti Davasında İlk Duruşma

Burdur'da bir kardeşin öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 kardeşin yargılandığı ilk duruşma yapıldı.

12.02.2025 15:41
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Burdur'un Halıcılar köyünde bir şahsın keçi ağılında tüfekle vurulmuş halde bulunmasına ilişkin 1'i tutuklu 3 kardeşin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

22 Şubat 2024 tarihinde Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunan keçi ağılında Cihan K. (44), kardeşi Ahmet K. (36) tarafından tüfekle vurulmuş halde buldu. Ahmet K., durumu kardeşi Ferhat. K.'ye (27), ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihan K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Ahmet K. (80) ile maktulün kardeşlerinden Ferhat K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cinayeti işlediğini itiraf eden Ahmet K. tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede baba Ahmet K. hakkında takipsizlik kararı verilirken, kardeşler Doğan K. ve Ferhat K.'nin tutuksuz, Ahmet K.'nin ise tutuklu olarak "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

"Onu öldürme niyetim yoktu, kendimi öldürecektim"

Ağabeyleri Cihan K.'yi öldürdükleri iddiası ile yargılanan tutuklu sanık Ahmet K. ve tutuksuz sanıklar Doğan K. (34) ve Ferhat K.'nin yargılandığı davanın ilk duruşması Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada sanıklar Ahmet K., Doğan K., Ferhat K. ve avukatları ile sanık ve maktulün babası Ahmet K. ile annesi Alime K. hazır bulundu. Tutuklu sanık Ahmet K. savunmasında cinayeti işlediğini kabul ederek, "Olaydan yaklaşık bir hafta önce maktul Cihan K. bana tecavüz etmeye kalkıştı ama bunu engelledim. Olay günü ben sobayı yakmak için uyanmıştım. Sobayı yakmaya çalıştığım esnada ağabeyim tekrar bana tecavüz etmeye çalıştı. Dirsek atarak engel olup kaçtım. Bu olay saat 04.00-04.30 sıralarında meydana geldi. Ben köye gitmek istemiştim ama ağabeyim 'Köye gidersen seni öldürürüm' diyerek içeri geri çağırdı. Ben de içeri girdim. Bana 'Bu olay ikimiz arasında kalacak. Birine söylersen seni öldürürüm' dedi. Bir süre sonra ağabeyim uyudu, ben de kendimi kaybederek kendimi vurmak istedim. Duvara dayalı olan tüfeği alarak tüfeği yere dayadım ve namluyu yüzüme çevirdim. O sıra ağabeyim yatakta bana doğru dönünce bir anda panik yaparak ona doğru iki el ateş ettim. Onu öldürme niyetim yoktu, kendimi öldürecektim. Suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum. Diğer sanıkların bu eyleme herhangi bir katkısı yoktur. Pişmanım" dedi.

"Ailemin başına bir şey gelmesini istemediğim için yazdım"

Sanık Ahmet K., cezaevindeyken ziyaretine gelen kardeşleri Doğan K. ve Ferhat K.'ye sol avucuna yazdığı "Başınıza dert almayın. Bir yere koyun, ben yerini bileyim. Nerede siz onu bilmiyorsunuz. Mermi doldurma aparatı amcamda kalmıştı" şeklindeki sözleri camdan gösterdiği esnada görevli infaz koruma memurları tarafından durumun fark edildiğinin hatırlatılması üzerine, "Ailemin başına bir şey gelmesini istemediğim için yazdım. Çünkü ailemin, ağabeyimin gerçekleştirmek istediği cinsel saldırıdan bilgileri yoktu. Onları korumak istedim sadece" dedi.

Tutuksuz yargılanan sanık Doğan K. İse, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Olay günü Isparta'da bulunan bir kereste fabrikasında çalışıyordum. Normalde de ailemin yanında köyde kalıyorum. Olay günü saat 06.50 sıralarında işe gitmek için evden çıktım ve 08.00'de fabrikada işe başladım. Saat 09.00 sıralarında kardeşimin öldüğü haberi gelince işten izin alıp öyle gittim. Olayı o zaman öğrendim. Haftada 2 gün iznim oluyor. Her hafta izin günümde olayın gerçekleştiği kulübeye giderdim. Buradaki av tüfeği ile çakala, tilkiye ateş ederdim. Bundan dolayı üzerimde swap izi çıkmış olabilir. Olay perşembe günü gerçekleşmişti, ben ise en son olaydan önceki pazar günü ateş etmiştim. Bu olay hakkında başka bir bilgim bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

"Olaydan sabah evdeyken haberim oldu"

Tutuksuz yargılanan Ferhat K. da savunmasında suçlamayı kabul etmediğini dile getirerek, "Ben hayvan otlatmaya giderken sürekli yanımda tüfek götürürüm ve hayvanlara zarar vermek isteyen tilkiye, çakala ateş ederim. En son olaydan 15-20 gün önce tüfeği kullanarak ateş ettim. Üzerimdeki swap izleri bundan çıkmış olabilir. ya da evde bulunan tüfeklere fişekleri hep ben yerleştirirdim, bu yüzden de çıkmış olabilir. Yayladaki evde Cihan ve Ahmet K. ile birlikte kalıyorduk. Olaydan bir gün önce ikindi namazından sonra ekmek almak için köye indim ve o gün babaevinde kaldım. Olaydan sabah evdeyken haberim oldu. Maktul Cihan K.'nin bana karşı herhangi bir cinsel eylemi olmadı. Ahmet K. ise bana daha önce bu eylemlerden hiç bahsetmedi" dedi.

Baba Ahmet K. ve anne Alime K. olayla ilgili sanıklardan şikayetçi olmadıklarını belirterek, olayla ilgili başka bir bilgilerinin bulunmadığını, çocukları arasında herhangi bir husumetin bulunmadığını, olaydan önce de çocuklarıyla miras paylaşımı konusunda herhangi bir konuşma yapmadıklarını dile getirdiler.

Sanık Ahmet K.'nin avukatı ise müvekkilinin suçu tecavüzden kurtulmak ve tekrarlanmasını engellemek amacıyla gerçekleştirdiğini, bu nedenle müvekkilinin yargılanmasında meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını, eğer bu mümkün değilse en yüksek tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ahmet K.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı erteledi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kardeş Cinayeti Davasında İlk Duruşma - Son Dakika

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