Burdur'da Kasten Adam Öldürme Olayı

Burdur'da evine gelen adamı öldüren genç, çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Ç. (21), evine gelen Hasan Akay (41) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ali Ç.'nin, Akay'ı ev içerisinde darbettiği, ardından evden çıkan Akay'a av tüfeğiyle ateş ettiği öne sürüldü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan Akay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akay, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ali Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye girişinde gazetecilerin "Neden öldürdünüz" sorusunu yanıtsız bırakan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR