Burdur'un Gölhisar ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar oluşurken, kaza anı kameralara yansıdı.
Kaza, Çeşme Mahallesi Burdur Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur Caddesi istikametinde seyir halinde olan, Emine Ç. idaresindeki 48 FJ 478 plakalı Nissan marka otomobil, Eski Denizli Caddesi istikametinden önüne aniden çıkan, Ahmet S. idaresindeki 07 AVS 349 plakalı Volkswagen marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına kadar gelen araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 07 AVS 349 plakalı aracın hava yastıkları açıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. - BURDUR
Son Dakika › 3.Sayfa › Burdur'da kavşakta iki araç çarpıştı - Son Dakika
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