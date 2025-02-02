Burdur'da Kaza: 9 Yaralı

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Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde 2 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.50 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Cami Mahallesi Ramazan Selen Bulvarı ile Türkerler Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Necip Ö.idaresindeki 07 KT 384 plakalı Mercedes marka minibüs ile Recep İ.idaresindeki 15 AAD 442 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 15 ABV 572 plakalı başka bir minibüse çarparak durabildi. Kazada Mercedes minibüsün sürücüsü Necip Ö. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Mihriban S.(34), Şaziye Ö.(52), Havva N. S.(7), Havva S.(73), Deniz S.(40), Kağan E. Ç.(7), Ahsen B. Ç.ve Yunus İ.yaralandı.

Kaza sonrası çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslar ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.