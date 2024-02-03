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Burdur'da KGYS Kameralarına Yansıyan Trafik Kazaları - Son Dakika
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Burdur'da KGYS Kameralarına Yansıyan Trafik Kazaları

Burdur\'da KGYS Kameralarına Yansıyan Trafik Kazaları

Burdur'da geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen 5 trafik kazası, KGYS kameraları tarafından kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan görüntülerde, kazaların sürücü dikkatsizliği sonucu meydana geldiği belirtildi.

03.02.2024 16:38
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Burdur'da aralık ayında meydana gelen 5 trafik kazası KGYS kameralarına yansıdı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanan görüntülerde "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmaya bilirdi" mesajı verildi.

Burdur'da geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla yayınlanan görüntülerde, 4 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

Görüntülerdeki birinci kazada, "Armağan İlci Bulvarı Şirinevler Üstgeçit Kavşağında hatalı sollama yapan motosiklet sürücüsü seyir halinde olan başka bir motosikletle çarpışıyor. İkinci kaza görüntüsünde Necatibey Mahallesi Manastır Kavşağında seyir halinde olan otomobil kontrolünü kaybederek trafik levhasına çarpıyor. Üçüncü kazada ise Çatalpınar Kavşağına kontrolsüz şekilde giren motosiklet ile otomobilin çarpışması görülüyor. Görüntülerdeki son kazada ise Armağan İlci Bulvarı üzerinde ters şeride giren otomobil ile karşı istikametten gelen otomobilin kafa kafaya çarpışması yer alıyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

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