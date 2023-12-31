Burdur\'da 2\'si engelli, 1\'i çocuk 3 kişinin yaşadığı evde kombi alev aldı, 3 kişi kurtarıldı

Burdur'da 2'si engelli, 1'i çocuk 3 kişinin yaşadığı evde kombi bir anda alev aldı, 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, 01.25 sıralarında Burdur merkez Burç Mahallesi Nazifbey Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2'si engelli, 1'i çocuk 3 kişinin bulunduğu dairede bilinmeyen bir sebeple kombi bir anda alev aldı. O sırada şans eseri uyumayan ev sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa zamanda söndürdü. Evde bulunan 2 engelli vatandaş ve 1 çocuk ekipler tarafından evden çıkarılarak kontrol amaçlı olarak ambulans içerisinde ayakta tedavi edildi.

Meydana gelen olayda evde küçük çaplı hasar oluştu. - BURDUR