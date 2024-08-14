Burdur'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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Burdur'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

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Burdur-Fethiye karayolunda sürücüsünün bir anlık dalgınlık sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

14.08.2024 10:46
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Burdur'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

BURDUR - Burdur- Fethiye karayolunda sürücüsünün bir anlık dalgınlık sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur- Fethiye karayolu Al yazmalım Mesire Alanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur'dan Karamanlı istikametine seyir halinde olan Metin Ü. idaresindeki 15 DB 702 plakalı otomobil sürücüsünün bir anlık dalgınlık sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıkıp demir bariyerleri aşarak takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Metin Ü. ve araçta yolcu olarak bulunan Filiz Ü.(30), Mehmet E. Ü.(13), Hüra Ü. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

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