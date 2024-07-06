Burdur'da Mermer Ocağında Kepçe Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Burdur'da mermer ocağında arıza yapan kepçeyi tamir ederken kepçenin kayıp devrilmesi sonucu altında kalan servis ustası hayatını kaybetti, operatör ise yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Burdur'un Karamanlı ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. İddialara göre mermer ocağındaki iş makinelerinin bakımını yapmak üzere Antalya'nın Korkuteli ilçesinden gelen servis ustası Hasan Mavi(28), Arif Ö.'nün (20) kullandığı kepçenin merdiveninde oturarak bakım kontrolünü yaptığı esnada, mermer bloğu kaldırmaya çalışan kepçenin frenleri tutmayarak geri kaymaya başladı. Kepçenin geri kaydığını fark eden operatör Arif Ö. kepçeden atlayarak yaklaşık 10 metre yükseklikten düşüp yaralandı. Merdivende oturan bakım ustası Hasan Mavi ise üst mermer katmanından alt mermer katmanına düşünce üzerine devrilen kepçenin altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karamanlı İtfaiyesi Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kepçenin altında kalan Hasan Mavi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken yüksekten atladığı için sağ ayak bileğinde kırık oluşan operatör Arif Ö. ise ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Hasan Mavi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR