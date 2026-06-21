Ağlasun'da minibüs tarlaya uçtu: 8 yaralı - Son Dakika
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Ağlasun'da minibüs tarlaya uçtu: 8 yaralı

Ağlasun\'da minibüs tarlaya uçtu: 8 yaralı
21.06.2026 19:44
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Ağlasun'da minibüsün tarlaya düşmesi sonucu 8 kişi yaralandı, inceleme başladı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen kazada tarlaya uçan minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ağlasun ilçesi Sakarca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 15 AN 360 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü H.K. ile minibüste bulunan Ş.A., S.K., A.K., Y.H., G.K., E.K. ve Ş.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ağlasun'da minibüs tarlaya uçtu: 8 yaralı - Son Dakika

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