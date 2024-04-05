Burdur\'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

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Burdur'da 2 motosikleti çaldığı tespit edilen 2 şahıs yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 Nisan günü Yeni Mahalle 42020 ve 42026 Sokaklar üzerinde 2 adet motosikletin çalınması sonucu meydana gelen "motosiklet hırsızlığı" olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda olayın faillerinin K.E.Ç. ve S.E. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Aynı gün içerisinde çalıntı motosikletler ile birlikte yakalanan şüpheli şahıslar 03 Nisan günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR