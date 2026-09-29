Burdur'da Ö.T.'ye genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Burdur'da Ö.T.'ye genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan soruşturma başlatıldı

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Burdur\'da Ö.T.\'ye genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan soruşturma başlatıldı
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Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Eylül'de Konak Mahallesi Eski Adliye Caddesi'nde kız isteme bahanesiyle havai fişek atılmasına ilişkin genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan soruşturma başlattı. Havai fişek attığı tespit edilen Ö.T. hakkındaki soruşturma sürüyor.

Burdur'da, kız isteme merasimi sırasında yaşanan olay hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 27 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Konak Mahallesi Eski Adliye Caddesi üzerinde meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, kız isteme bahanesiyle havai fişek attığı tespit edilen Ö.T. hakkında "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçu çerçevesinde soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaGüvenlikGüncelBurdurOlaySon Dakika

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