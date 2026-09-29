Burdur\'da Ö.T.\'ye genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan soruşturma başlatıldı

Burdur'da Ö.T.'ye genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan soruşturma başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Eylül'de Konak Mahallesi Eski Adliye Caddesi'nde kız isteme bahanesiyle havai fişek atılmasına ilişkin genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan soruşturma başlattı. Havai fişek attığı tespit edilen Ö.T. hakkındaki soruşturma sürüyor.
Burdur'da, kız isteme merasimi sırasında yaşanan olay hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan soruşturma başlatıldı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 27 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Konak Mahallesi Eski Adliye Caddesi üzerinde meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, kız isteme bahanesiyle havai fişek attığı tespit edilen Ö.T. hakkında "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçu çerçevesinde soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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