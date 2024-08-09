Burdur'da Otobüsten Unutulan Valiz Panik Yarattı - Son Dakika
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Burdur'da Otobüsten Unutulan Valiz Panik Yarattı

Burdur\'da Otobüsten Unutulan Valiz Panik Yarattı

Burdur'da otobüsten inen bir vatandaşın kaldırdığı valizi unutması üzerine panik yaşandı. Ekipler tarafından alınan önlemler sonrasında valizin sahibi bulunarak normal hayata dönüldü.

09.08.2024 01:36
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Burdur'da otobüsten inen vatandaşın kaldırımda unuttuğu valizi nedeniyle panik yaşandı. Ekipler tarafından önlem alınarak yol trafiğe kapatılırken yapılan çalışmalar sonrasında valizin sahibi bulununca ekipler normale döndü.

Olay, 22.45 sıralarında Burdur merkez Özgür Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzeri Köprübaşı mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaldırım üzerinde başı boş bir şekilde duran valizi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olayı gören vatandaşlar ise kaldırımlara dizilerek meraklı gözlerle ekiplerin çalışmalarını takip etti. Bomba imha uzmanı hazırlıklarına başlarken Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameraları incelemeleri de geriye dönük incelendi.

İncelemeler esnasında valizi otobüsten inen bir vatandaşın unutarak oradan ayrıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıs bulunarak olay yerine getirildi. Valiz sahibi ile birlikte valizin incelenmesinin ardından valiz sahibine teslim edildi. Olumsuz bir durumun olmadığı anlaşılınca yol tekrar trafiğe açıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Otobüsten Unutulan Valiz Panik Yarattı - Son Dakika

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