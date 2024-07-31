Burdur'da Otomobiller Çarpıştı: 1'i Ağır 10 Yaralı - Son Dakika
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Burdur'da Otomobiller Çarpıştı: 1'i Ağır 10 Yaralı

Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

31.07.2024 14:10
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Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza, Burdur - Fethiye kara yolu Beyköy kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sadi Ö. idaresindeki 42 AZ 220 plakalı Nissan marka otomobil ile Yunus U. idaresindeki 34 HAL 551 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçtaki Ayşe U., Figen U., Muhittin E.U., Sultan U., Salih Ö., Faruk K.Ö., Dursun Ö. ve Kezban K.A. yaralandı. 1'i ağır 10 yaralı ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Otomobiller Çarpıştı: 1'i Ağır 10 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Otomobiller Çarpıştı: 1'i Ağır 10 Yaralı - Son Dakika
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