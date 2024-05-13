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Burdur'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

BURDUR - Burdur- Antalya karayolu kenarında park halinde bulunan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18: 15 sıralarında Antalya Burdur karayolu üzeri Kızılkaya kavşağı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ender K.'ye ait 07 BOJ 288 plakalı Tofaş otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle park halinde bulunduğu alanda yanmaya başladı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.