Burdur\'da Park Kavgasında Baba Oğul Bıçaklandı

Burdur'da komşular arasında çıkan araç park kavgasında baba oğullu bıçaklanırken olayı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin yakınları sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarının görüntü almalarını engellemeye çalıştı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 23075 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşular arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.B. yanında getirdiği bıçakla baba R.Ö. ile oğlu B.Ö.'yu bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi T.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Sağlık kontrolü sırasında şüpheliyi görüntüleyen basın mensuplarına, şüphelinin yakınları tepki gösterdi. Yakınları, basın mensuplarına 'Bu görüntüyü kullanmana izin vermiyorum. Çekme kardeşim' dedi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.