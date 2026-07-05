Burdur'da şiddetli yağış sonrası köprüde çökme meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da şiddetli yağış sonrası köprüde çökme meydana geldi

Burdur\'da şiddetli yağış sonrası köprüde çökme meydana geldi
05.07.2026 23:50  Güncelleme: 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası bir köprüdeki yolda çökme meydana geldi. Köprü, güvenlik önlemleri alınarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Burdur'da etkili olan sağanak yağışın ardından bir köprüdeki yolda çökme meydana geldi. Güvenlik önlemleri alınarak, köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kışla Mahallesi Melikşah Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il genelinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle köprüdeki yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Çökmenin fark edilmesinin ardından durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alınarak, muhtemel tehlikelere karşı köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Burdur, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da şiddetli yağış sonrası köprüde çökme meydana geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç dünyasının “baron ablası“ yakalandı Suç dünyasının "baron ablası" yakalandı
Son konuşmasında “Kayserili biriyle birlikteyim“ diyen Sudenaz’dan 3 gündür haber yok Son konuşmasında "Kayserili biriyle birlikteyim" diyen Sudenaz'dan 3 gündür haber yok
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor 7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
Otobüste tekme ve yumruklar havada uçuştu: Bir yolcu açılan kapıdan dışarı fırladı Otobüste tekme ve yumruklar havada uçuştu: Bir yolcu açılan kapıdan dışarı fırladı
Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu

23:50
Anlaşıldı Amedspor’a Kosovalı milli stoper
Anlaşıldı! Amedspor'a Kosovalı milli stoper
23:40
Mauro Icardi Fenerbahçe’ye önerildi
Mauro Icardi Fenerbahçe'ye önerildi
23:07
“Geleceğin Mührü“ kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
"Geleceğin Mührü" kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti! İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
22:32
ABD Başkanı Trump’ın konvoyundaki araçlar Ankara’da görüntülendi
ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi
20:52
ABD Başkanı Trump’ın NATO programı belli oldu
ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu
20:04
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçecek
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 23:54:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Burdur'da şiddetli yağış sonrası köprüde çökme meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.