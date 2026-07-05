Burdur\'da şiddetli yağış sonrası köprüde çökme meydana geldi

Burdur'da etkili olan sağanak yağışın ardından bir köprüdeki yolda çökme meydana geldi. Güvenlik önlemleri alınarak, köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kışla Mahallesi Melikşah Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il genelinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle köprüdeki yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Çökmenin fark edilmesinin ardından durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alınarak, muhtemel tehlikelere karşı köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. - BURDUR