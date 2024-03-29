Burdur\'da Salda Gölü yakınlarında bir restoranda ölü bulundu

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir kişi, Salda Gölü yakınlarında eski bir restoran içerisindeki havuzda ölü bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Burdur'un Yeşilova ilçesi Salda Gölü yakınındaki Sultanpınarı Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan eski bir restoran içerisindeki 2 metrelik havuzda H.K. (24) tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne havuz içerisinde hareketsiz halde yatan bir erkek olduğuna dair ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından cesedin kamyon şoförlüğü yapan İsmail Karnak'a (47) ait olduğu tespit edildi.

Karnak'ın cesedi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında otopsi yapılmak üzere Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURDUR