Burdur\'da şehit ve gaziler için lokma dağıtıldı

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Burdur Muharip Gaziler Derneği'nce, Şehit Mehmet Dönder, şehitler ve gaziler adına lokma tatlısı dağıtıldı.

Burdurlu Şehit Mehmet Dönder'in kardeşi Mustafa Dönder'in katkılarıyla Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda lokma ikramı gerçekleştirildi. Programda konuşan Burdur Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar, tüm şehitlere rahmet dileyerek, "Bugün Berat Kandili. Allah herkesin kandilini kabul etsin. Şehidimiz Mehmet Dönder'in kardeşi Mustafa Dönder, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimiz için kandil gününde lokma hayrında bulundu. Allah kabul etsin, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt da, "Şehidimiz Mehmet Dönder nezdinde tüm şehitlerimizin Rabbim mekanlarını cennet eylesin, Allah rahmet eylesin. Gazilerimize de hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, yapılan hayrı kabul eylesin. Herkesin Berat Kandili mübarek olsun" ifadelerini kullandı. 1992'de Aydın'daki mühimmat patlamasında şehit olan Mehmet Dönder, Burdurlular tarafından dualarla anıldı. - BURDUR