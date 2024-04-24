Burdur'da Semt Pazarında Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Burdur'da Semt Pazarında Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Burdur\'da Semt Pazarında Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki semt pazarında tezgahlardan kıyafet ve para çaldığı tespit edilen hırsız, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, daha önceki hırsızlık olaylarının şüphelisi olan A.G. isimli şahıs takibe alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 6 bin 805 Türk Lirası ele geçirildi.

24.04.2024 18:13  Güncelleme: 18:15
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Burdur'un Yeşilova ilçesindeki semt pazarında tezgahlardan kıyafet ve para çaldığı tespit edilen hırsız, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yeşilova ilçesinde 4 Nisan günü, perşembe pazarında hırsızlık suçuna yönelik yapılan çalışmalarda; daha önceki haftalarda cüzdan ve çanta hırsızlığı yaptığı tespit edilen ve kamera görüntülerindeki eşkalle benzerlik gösteren A.G. isimli şahıs polis ekipleri tarafından fiziki takibe alındı. Takip esnasında şahsın şüpheli tavırlarla elindeki poşetleri farklı noktalara bıraktığı görülerek, poşetlerdeki giysilerin satıldığı tezgahlara sorulduğunda giysilerin çalınarak alındığı tespit edildi. Bir süre sonra farklı kıyafetler giyinerek bıraktığı poşetleri almaya gelen A.G isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgusunda C.İ. isimli şahsın cüzdanını aldığını itiraf eden ve boş cüzdanı attığı yeri gösteren A.G., ayrıca önceki haftalarda yaşanan çanta hırsızlığının mağduru olan A.Y. isimli şahıs tarafından teşhis edildi. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında hırsızlık suçundan elde ettiği değerlendirilen 6 bin 805 Türk Lirasına el konuldu. A.G. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Semt Pazarında Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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