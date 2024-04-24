Burdur\'da Semt Pazarında Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

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Burdur'un Yeşilova ilçesindeki semt pazarında tezgahlardan kıyafet ve para çaldığı tespit edilen hırsız, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yeşilova ilçesinde 4 Nisan günü, perşembe pazarında hırsızlık suçuna yönelik yapılan çalışmalarda; daha önceki haftalarda cüzdan ve çanta hırsızlığı yaptığı tespit edilen ve kamera görüntülerindeki eşkalle benzerlik gösteren A.G. isimli şahıs polis ekipleri tarafından fiziki takibe alındı. Takip esnasında şahsın şüpheli tavırlarla elindeki poşetleri farklı noktalara bıraktığı görülerek, poşetlerdeki giysilerin satıldığı tezgahlara sorulduğunda giysilerin çalınarak alındığı tespit edildi. Bir süre sonra farklı kıyafetler giyinerek bıraktığı poşetleri almaya gelen A.G isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgusunda C.İ. isimli şahsın cüzdanını aldığını itiraf eden ve boş cüzdanı attığı yeri gösteren A.G., ayrıca önceki haftalarda yaşanan çanta hırsızlığının mağduru olan A.Y. isimli şahıs tarafından teşhis edildi. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında hırsızlık suçundan elde ettiği değerlendirilen 6 bin 805 Türk Lirasına el konuldu. A.G. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR